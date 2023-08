Grávida morta teve bebê retirado a faca e jogado em rio dentro de saco; supeito foi preso no Pará

O bebê de Débora da Silva Alves, de 18 anos, foi retirado da barriga dela com uma faca de cozinha, colocado em um saco e jogado no rio, segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A jovem foi assassinada em Manaus. Três pessoas estão presas. O principal suspeito de matar a vítima foi capturado no Pará, no município de Óbidos, na última terça-feira (8). Ele é o pai do bebê. As informações são do G1 Amazonas.

Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, o qual foi preso na cidade paraense, é apontado como mentor e autor do assassinato de Débora. A família da jovem diz que ela estava grávida do suspeito, mas ele não queria assumir o bebê. Gil alegava que era casado com Ana Júlia, que também foi detida no crime.

Quanto ao bebê, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que Gil Romero deu uma nova versão na quinta-feira (10). Bruno Fraga, delegado-geral da PC-AM, disse que o suspeito confessou, durante depoimento, que usou uma faca de cozinha para retirar a criança da barriga da vítima, que estava gestante de oito meses.

Depois, conforme ele depôs, Gil colocou o corpo do bebê dentro de um saco, com pedaços de ferro, e foi até o Porto da Ceasa, em Manaus. De lá, pegou uma embarcação e jogou o saco dentro do rio. Até a última atualização deste caso, as autoridades não revelaram se encontraram o corpo do bebê.

O crime

Débora foi encontrada morta no dia 3 deste mês, em uma área de mata localizada no Mauazinho, Zona Leste de Manaus. Ela foi queimada e teve os pés cortados. De acordo com a polícia, a vítima apresentava um pano no pescoço, que indica que ela tenha sido asfixiada.

Segundo a investigação da Polícia do Amazonas, Débora desapareceu no dia 29 de julho deste ano, quando saiu da residência para encontrar o suspeito. Gil Romero recusava ser pai da criança. Ele teria oferecido remédios abortivos para Débora que recusou. Depois, em junho deste ano, Gil tentou assassiná-la, mas a moça se defendeu com uma faca.

No dia do crime, Débora saiu para encontrar Gil Romero, com quem tinha acertado pegar dinheiro para comprar o berço do bebê, mas não retornou para casa em seguida.

Primeiro suspeito preso

José Nilson foi a primeira a ser presa pela morte da jovem. Ele trabalhava como gerente do bar que Gil era dono. De acordo com relato de José, enquanto Gil Romero foi se encontrar com Débora, José Nilson foi para a usina, local no qual o pai do bebê trabalhava como vigilante, roubar fios.

A delegada responsável pelo caso, Déborah Barreiros, informou ao G1 Amazonas que José Nilson relatou que se sentiu coagido a ocultar o cadáver da vítima. A dupla criminosa colocou o corpo da jovem Débora Alves em um tonel, queimaram e desovaram depois. Nilson foi identificado, localizado e preso. Ele começou a colaborar com as investigações.