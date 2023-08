Briga em condomínio acaba com pancadaria e advogado baleado; vídeo

Uma briga em um condomínio de Manaus (AM) na última sexta-feira (20) está repercutindo nacionalmente, após terminar com uma mulher agredida e um advogado baleado. As imagens das câmeras de monitoramento do local gravaram parte da confusão, que começou quando uma moradora começou a agredir uma mulher que trabalhava como babá para o filho de um advogado, também morador do residencial.

Jussana de Oliveira Machado, de 39 anos, foi presa, em flagrante, por agredir a babá e atirar no advogado identificado como Ygor de Menezes Colares. Ainda não se sabe o que motivou a agressões. Após agredir fisicamente a funcionária do advogado, Jussana teria pegado a arma do marido, o policial civil Raimundo Nonato Machado, e atirado na perna de Ygor, que se envolveu na briga para defender a babá. Raimundo não foi preso.

As agressões foram registradas por câmeras de segurança do residencial, que mostram a mulher do policial batendo na funcionária, enquanto o investigador incentiva toda a violência. Momentos depois, o advogado aparece tentando apartar a briga. O policial começa a agredir o defensor e entrega a arma para a esposa, que ameaça a babá e logo depois atira na perna do advogado.

Segundo a defesa de Nonato e Jussana, o disparo foi acidental e a vítima não apontou a arma em direção a babá, mas as imagens das câmeras de segurança do condomínio contradizem a versão. Segundo a OAB Amazonas, o policial civil é reincidente em caso de violência e conduta inapropriada a cargo exercido.

O advogado e a babá estão bem, mas ainda não retornaram ao condomínio por medo de retaliações. Veja o vídeo: