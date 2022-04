Polícia prende homem que matou caseiro a golpes de faca, no Pará

Policiais civis e militares prenderam, em Rurópolis, no sudoeste do Pará, um homem que confessou ter matado, a golpes de faca, o caseiro de uma propriedade rural.

Marlon Sousa Lima, 20 anos, conhecido como "Barrão", foi localizado na comunidade Flor da Selva, para onde fugiu após matar o caseiro Odenilson Correia de Oliveira, de 45 anos e nascido em Santarém. O crime ocorreu na Vicinal dos Baianos, na comunidade do Petezinho.

No domingo (24), por volta das 11 horas, a Polícia Civil se deslocou até o local do crime, um lote rural localizado no Travessão dos Baianos, distante 20 km da cidade. A Polícia Militar informou que, naquele endereço, havia um corpo, encontrado na cozinha. Na cena do crime, os policiais encontraram uma faca com sangue.

Os policiais descobriram que, no dia anterior, Odenilson foi visto consumindo bebida alcoólica na companhia de Marlon, o “Barrão”, que trabalhava como serviços gerais em uma fazenda. Durante as buscas, os policiais apreenderam a motocicleta utilizada pelo acusado na fuga.

Na comunidade do Petezinho, “Barrão” ainda tentou fugir, mas foi logo alcançado e preso. Ele nasceu na zona rural de Rurópolis e tem 20 anos. Segundo os policiais, de imediato ele confessou o crime e foi conduzido à Unidade Integrada Pro Paz.

Lá, em depoimento, disse que discutiu com Odenilson, e que este armou-se com uma faca para agredi-lo. Ele conseguiu tomar a faca e golpear Odenilson, matando-o. O acusado continuará preso, à disposição da Justiça.