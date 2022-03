Polícia Civil prende dois acusados de crimes sexuais em Rurópolis neste final de semana

Policiais civis do Município de Rurópolis, no sudoeste do Pará, deflagraram operações neste final de semana que resultaram na prisão dois homens acusados de crimes sexuais. A prisão de Diosmar Oliveira Silva se deu ainda no sábado (26) e a de Antônio Sirlande Lázaro Cruz neste domingo (27). Ainda no final da tarde de sábado, a Polícia Civil deflagrou a Operação Camafeu no combate a crime de natureza sexual no município. Foram feitas diligências (investigações em áreas), para cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de Diosmar Oliveira Silva, 21 anos, nascido no próprio município. Ele é acusado de tentativa de estupro de vulnerável, sendo vítima uma pessoa idosa de 75 anos de idade.

O delegado de Rurópolis, Ariosnaldo da Silva Vital Filho, informou que o crime se deu no final da tarde de quinta-feira (24), data em que a vítima procurou a delegacia e comunicou à autoridade policial que Diosmar teria invadido a casa dela. O homem a agarrou de forma libidinosa, atirando a mulher no chão. O homem impediu que ela pedisse socorro e ainda tentou estrangulá-la. Isso somente não ocorreu por que a pessoa reagiu ao gritos. Conforme relato da vítima, Diosmar estaria sob efeito de drogas. Diante da denúncia, a Polícia representou pela prisão preventiva do acusado. De posse de mandado nesse sentido, policiais passaram a fazer buscas e encontraram o acusado perto de uma feira livre.

A operação policial recebeu o nome de "Camafeu", relacionando à jóia camafeu que leva o rosto ou imagem de pessoa como forma de preservar a dignidade de quem a usasse com a atitude corajosa da vítima da tentativa de estupro que lutou contra o agressor.

Innocence

Na manhã deste domingo (27), a Polícia deflagrou a Operação Innocence, para cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra Antônio Sirnande Lázaro Cruz, 41 anos, nascido em São Luiz (MA). Ele é acusado por crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 11 anos de idade. O delegado Ariosnaldo Vital Filho informou que a denúncia sobre o caso foi feita na tarde de quarta-feira (23), quando foram realizadas diligências em Rurópolis juntamente com policiais militares e integrantes do Conselho Tutelar.

Como resultado das ações, o suspeito foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Na unidade, ele foi interrogado, contudo como não se encontrava em estado flagrancial que ensejasse a sua prisão dentro da legalidade e investigações ainda deveriam ser feitas, assistido por advogado, Antônio Sirnande foi ouvido nos autos do inquérito policial e liberado.

Ocorre que, paralelamente, a Polícia Civil continuou as diligências, sob sigilo processual, tomando as providências cabíveis. A vítima, enteada do acusado, foi encaminhada para ser submetida a exame sexológico e escuta especializada por equipe especializada na Fundação ParaPaz em Santarém. Ali, descobriu-se que os abusos eram constantes desde quando a vítima contava com 5 anos de idade.

Ao tomar conhecimento das provas produzidas e documentadas a Polícia representou pela prisão preventiva do acusado. Na manhã deste domingo (27), foi deflagrada a Operação Innocence, que culminou com a prisão do acusando em uma casa no beco do bairro da Serraria, onde ele estava escondido. A Operação recebeu o título de "Inocence", em alusão à proteção que a Polícia e todos os cidadãos devem ter com a infância e juventude, como pontuou o delegado Ariosnaldo Vital.