Polícia

Polícia

Polícia prende homem por tráfico de drogas em Gurupá

Suspeito foi flagrado fazendo entregas de entorpecentes em motocicleta e guardava drogas e munições em casa

O Liberal
fonte

Polícia prende homem por tráfico de drogas em Gurupá. (Divulgação/ PM)

Um homem identificado como André dos Santos Pinto foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (16), no município de Gurupá, no Pará. A prisão foi realizada por policiais militares do 77º Pelotão Destacado da Polícia Militar, vinculado ao 9º Batalhão.

De acordo com a PM, a guarnição recebeu informações de que um casal estaria utilizando uma motocicleta Honda Bros vermelha para realizar entregas de entorpecentes pela cidade. Durante as diligências, os suspeitos foram localizados nas proximidades da Praia do Coqueiro. Ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, mas acabaram sendo alcançados e abordados pelos policiais.

Com André, foram encontradas inicialmente nove porções da droga conhecida como oxi. Ao ser questionado, ele informou que guardava mais entorpecentes em sua residência, situada nas proximidades da Escola Monsenhor Dias. No local, os policiais apreenderam uma porção maior da droga, cinco munições intactas de calibre .22 e dinheiro em espécie.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Gurupá, onde foi autuado em flagrante. A motocicleta utilizada na ação e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis. A polícia não forneceu detalhes sobre a mulher que estava com o rapaz.

