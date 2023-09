Polícia prende dupla suspeita de matar homem a tiros e facadas, na Condor, em Belém

Ronald Lima Sampaio, mais conhecido como “Loiro”, e José Antônio Brito de Andrade, o “Toni”, foram presos na manhã desta terça-feira (12), em Belém. A dupla é suspeita de matar, com dois tiros e sete facadas, o jovem Ismael Teixeira Neve, de 20 anos. O crime aconteceu no dia 8 de agosto deste ano, na passagem Motorizada, bairro da Condor, na capital paraense. De acordo com a Polícia Civil, Ronald desferiu as facadas porque a vítima estaria lhe devendo duas laranjinhas. Ainda segundo a PC, José Antônio teria desavenças antigas com o rapaz e, por isso, efetuou os disparos de arma de fogo.

A prisão dos suspeitos foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, através da Divisão de Homicídios, com apoio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos. Ronald e José Antônio deverão responder por homicídio qualificado.

A ação criminosa praticada pela dupla foi registrada por câmeras de segurança. Os autores foram identificados com auxílio das imagens, além de relatos de testemunhas, ambos confirmados pelos laudos de perícias prosopográficas - que identifica suspeitos por meio da investigação de imagens ou vídeos -, os quais direcionaram para a confirmação da autoria do delito, segundo a PC.

José Antônio foi ouvido em sede policial e confessou o crime, além de confirmar a identidade do segundo criminoso que agiu consigo, Ronald, que ficou em silêncio durante interrogatório.

Após as formalidades legais, os presos foram encaminhados ao sistema penal onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.