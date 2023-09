Homens são presos por abuso sexual contra mulheres e crianças durante desfile de 7 de setembro

Durante o desfile do Dia da Independência, ocorrido no último dia 07, na Esplanada dos Ministérios, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu três homens suspeitos de roubo e abuso sexual contra crianças e adolescentes no decorrer do evento.

Um deles, de 46 anos, abaixou as calças de duas crianças e mostrou o próprio órgão genital a elas. A mãe estava comprando pipoca bem ao lado, mas conseguiu pedir socorro para evitar que o abuso continuasse.

Outro suspeito estaria passando a mão nas nádegas das mulheres que passavam pelo local.

VEJA MAIS

O terceiro preso portava cinco aparelhos celulares furtados durante o evento. O furto de um veículo também foi registrado. Segundo a PMDF, os casos não têm relação entre si.

Os três foram encaminhados para da 5ª Delegacia da Asa Norte e estão à disposição da justiça.

Ao portal O Tempo Brasília, a assessoria da PMDF informou que linhas de revistas foram distribuídas em escadarias dos ministérios, com o apoio da segurança dos agentes para reforçar a segurança durante o ato.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com