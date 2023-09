PF e Exército estimam 50 mil pessoas no 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios

O desfile em celebração ao 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios contou com a presença de aproximadamente 50 mil pessoas, conforme estimativas da Polícia Federal e do Exército, divulgadas pela assessoria do Palácio do Planalto.

A cerimônia teve a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além de quase todos os membros do primeiro escalão do governo. Também estiveram presentes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.

O evento foi cuidadosamente planejado para transmitir uma mensagem de união.

Além disso, a solenidade representou mais um esforço para estreitar os laços entre o presidente Lula e as Forças Armadas, buscando uma maior harmonia e colaboração entre o governo e os militares.