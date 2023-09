7 de setembro: governador do Pará considera que momento é de valorização da história

Dezenas de autoridades militares e políticas estiveram reunidas na manhã desta quinta-feira (07) no desfile cívico-militar de comemoração da Independência do Brasil, em Belém. A ocasião contou com a participação de membros da sociedade e instituições civis.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), destacou que o desfile é uma forma de valorizar a história do Brasil e o momento de independência do país. “E fazer deste gesto um fortalecimento cívico, um fortalecimento à brasilidade, ao amor à pátria, ao respeito à bandeira, ao respeito às instituições do nosso país, valorização da democracia e pregar a união”, disse.

“A união de todos os brasileiros em torno de um país forte, de um país justo, em que a sociedade possa estar toda unida em torno das causas que são caras ao Brasil e, particularmente, manter viva a história, manter viva a memória e as tradições, destacando particularmente as forças militares, o apoiamento das instituições de segurança pública para que o nosso país cada vez mais possa ser pleno”, acrescentou.

Helder apontou, ainda, que a união celebrada entre as Forças Armadas e a Secretaria de Segurança Pública do Pará é estratégica para fortalecer o combate a ilegalidades no estado. “Isto se deve e se faz necessário principalmente em se tratando da Amazônia, de um território em que boa parte da sua jurisdição é federal e, por conseguinte, necessita da presença e do apoio dos órgãos federais para garantir a fiscalização e o controle”, finalizou.

Desfile

A programação, organizada pelo governo do Estado com o apoio do Exército Brasileiro, começou às 9h30. Porém, desde às 6h, famílias começaram a se reunir no centro da capital para garantir um lugar e participar do cortejo. O gerente comercial Rodrigo Alcântara, de 40 anos, usou a folga do feriado para prestigiar a homenagem. Ele levou a filha, a esposa e a cunhada para assistir ao desfile e comentou que a tradição, que iniciou há dez anos, se tornou mais constante nos últimos três.

“Há muito tempo já venho acompanhando, mas se tornou mais frequente para trazer a minha filha para ver esse momento simples que a nossa população brasileira precisa e tem que apoiar. A gente sabe que é o momento que mais o Brasil precisa. Então, é muito importante. Nem que a gente tire esse momento que seria pra descansar, mas que eu pude prestigiar um pouquinho as nossas forças armadas”, frisou.