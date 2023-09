7 de setembro: civis e militares desfilam na avenida Presidente Vargas, em Belém

Representantes de instituições civis e militares desfilam na manhã desta quinta-feira (7), na avenida Presidente Vargas, no centro de Belém. É mais uma edição do tradicional desfile cívico-militar em alusão à Independência do Brasil. O evento, que começou às 9h30, é organizado pelo governo estadual com o apoio do Exército Brasileiro. O público chegou desde cedo e foi formado por centenas de crianças, jovens, adultos e idosos.

A programação começou com as instituições civis. Com a Banda IFPA, Introdução Militar Educacional, Movimento, Bandeirantes, União dos escoteiros, Bombeiro Civil, Assembleia de Deus, Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, Escola Brigadeiro, Fontenelle e Instituto Filhos da Pátria.

E seguiu com as instituições militares. Com a Força Aérea, Marinha, Exército, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal de Marituba, Guarda Municipal de Ananindeua.

Desfile cívico-militar em Belém Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Desde 5h, 31 pontos em vias próximas ao local já estavam interditados. Essas interdições foram marcadas com finalização às 13h. Durante todo o evento, equipes de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Polícia Militar (PMPA), Guarda Municipal de Belém (GMB) e Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), garantem o bloqueio de vias, controle do trânsito para promover a fluidez, coibir as irregularidades e garantir a segurança.