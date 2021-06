Polícia prende dois suspeitos por crime em Viseu

A Polícia Civil do Pará informou, à noite de domingo (27), que dois homens foram presos como parte das investigações para esclarecer a morte da menina Ravyla Dagila de Sousa, de apenas dez anos de idade, no Município de Viseu, no nordeste paraense. O corpo da vítima foi encontrado na sexta-feira (25). As polícias Civil e Militar intensificam as buscas por um terceiro envolvido no caso.

De acordo com a Polícia Civil, "as investigações continuam avançando para esclarecer a morte de uma criança de 10 anos, na cidade de Viseu, nordeste Paraense". "Neste domingo (27), dois homens foram interrogados por agentes da PC-PA na Superintendência de Capanema. As investigações confirmam que ambos foram co-autores do crime. Dois mandados de prisão temporária foram decretados. Um terceiro suspeito continua foragido".

Ainda segundo a Polícia Civil, "buscas continuam na região com o objetivo de prendê-lo". "Uma força-tarefa foi montada pela Polícia Civil, em conjunto com os demais órgãos de Segurança do Estado e do Sistema de Justiça, para esclarecer o fato. Qualquer informação que auxilie a Polícia nas investigações e localização do suspeito, pode ser repassada pelo disque denúncia, 181. O sigilo é garantido", acrescenta a Polícia.

A Polícia Civil não divulgou os nomes dos suspeitos presos.Nas redes sociais, circularam informações extraoficiais de que um homem foi preso em Belém. Ele seria, inclusive, próximo da família da menina, e outrou foi capturado em Viseu.

Pela manhã

A Polícia Militar do Pará prendeu na manhã deste domingo (27) um dos suspeitos de envolvimento na morte da pequena Ravyla Dagila de Sousa, de apenas 10 anos de idade, no município de Viseu, no nordeste paraense. A informação foi confirmada pelo governador do Pará, Helder Barbalho, através das redes sociais. ""A Polícia Militar do Pará prendeu na manhã deste domingo, um dos suspeitos da morte cruel de uma menina 10 anos, no município de Viseu, nordeste paraense. Meus sentimentos e minha solidariedade aos familiares e amigos. As investigações continuam", ressaltou o governador

Segundo informações preliminares, o homem confessou participação no crime. Ele seria conhecido da família e frequentava a mesma igreja que os parentes da pequena Ravyla. Antes de confessar à polícia, o suspeito já teria contado para a mãe dele que havia estuprado e matado a garota.

O caso

A pequena Ravyla Dagila de Sousa desapareceu na manhã do dia 21 deste mês, após ir em uma feira que fica perto de sua casa, para comprar cheiro-verde e alguns outros itens para a família. Depois de algum tempo, a mãe da criança estranhou o fato de ela não ter voltado para casa, e saiu à sua procura. Desde então, começaram as buscas pela garota.

Após quatro dias de desaparecimento, na sexta-feira (25), o corpo de Ravyla foi encontrado sem vida por populares na localidade de Porto Grande, na zona rural de Viseu. O corpo da criança foi sepultado no sábado.

Neste mesmo dia, um homem, suspeito de envolvimento no sumiço da garota, foi identificado pela Polícia Civil. Ele é um vendedor de sabonete, que estava hospedado em um hotel no município. Durante as diligências, imagens de circuito interno de câmeras foram analisadas e identificaram o suspeito levando a criança em um carro prata. Após ser ouvido, o homem foi liberado por falta de provas, segundo a polícia. Esse homem é investigado pela Policia.