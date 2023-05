Polícia prende babá suspeita de estuprar bebê de dois anos

Uma jovem de 18 anos que trabalhava como babá foi presa, na última sexta-feira (19), após ser acusada de estuprar uma criança de 2 anos. À polícia, os pais da criança disseram que suspeitaram do crime depois de perceber que a vítima começou a apresentar sinais de medo e um comportamento estranho quando ia trocar de fraldas ou tomar banho. O caso ocorreu em Macaé, no Rio de Janeiro.

A babá acusada de abusar sexualmente da criança de que tomava conta no bairro Mirante da Lagoa. De acordo com a polícia, ela desconfiava de que os responsáveis sabiam do crime, e, por conta disso, chegou a pedir demissão. Enquanto recebia a rescisão trabalhista, no entanto, policiais da 123ª (Macaé) chegaram ao local, acionados pelos pais da criança e prenderam a babá.

Na delegacia, para onde foi levada, a acusada lamentou a situação. Investigações dos agentes apontam que a mulher planejava fugir do município depois de pedir demissão. No último sábado (20), ela foi encaminhada para a Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes, onde está à disposição da Justiça.