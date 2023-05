Mulher se entrega à polícia após matar marido suspeito de estuprar filha menor de idade

Uma mulher de 41 anos se entregou às autoridades policiais após assassinar o próprio marido, um homem de 53 anos, justificando o crime com a alegação de que ele estuprava a filha do casal, que é menor de idade.

O homicídio ocorreu no último sábado (13) no bairro Areias de Cima, em Biguaçu, região metropolitana de Florianópolis (SC), conforme informações divulgadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar de Santa Catarina.

Após tomar conhecimento dos supostos abusos sexuais cometidos pelo marido contra a filha, a mulher asfixiou o homem. Em seguida, deixou a cidade em que residia e entrou em contato com a Central de Emergência 190 de Tubarão, no sul do estado, para confessar o crime. Enquanto agentes policiais se dirigiram a Tubarão para encontrá-la, outros policiais se dirigiram à residência onde o homicídio ocorreu e encontraram o corpo do homem sem vida.

A suspeita não foi detida em flagrante. Ainda no mesmo dia, foi ouvida na Central de Plantão Policial de Tubarão, e liberada posteriormente.

As autoridades não divulgaram a idade exata da vítima dos abusos, apenas informaram que se trata de uma menor de idade.

De acordo com a Polícia Militar, o homem possuía antecedentes criminais por violência doméstica, desacato, desobediência, perturbação e resistência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.