polícia prende atores pornôs que extorquiam dinheiro de homens casados

A Polícia Civil prendeu dois atores pornôs acusados de extorquir dinheiro de homens casados e com cargos elevados. A dupla foi detida em São Paulo, nesta quinta-feira (13). Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam anúncios em sites de garotos de programa para atrair as vítimas e, em seguida, ganhavam a confiança dos alvos para cobrarem a quantia e não divulgarem as informações pessoais destas pessoas.

Os atores pornôs mantinham as conversas em aplicativos de troca de mensagens. No bate-papo, os criminosos conseguiam acumular materiais que serviam de provas, como fotos íntimas das vítimas, para dar início às chantagens.

"Os autores visavam pessoas com condições financeiras elevadas e que fossem casados. Geralmente [as extorsões] eram valores que giravam em torno de R$ 3 mil a R$ 10 mil”, disse a Polícia Civil.

Durante a investigação, a equipe policial identificou vítimas em outras cinco cidades: Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), São Paulo (SP) e Maringá (PR). Nos locais acima, os criminosos optavam por pessoas com um alto padrão de vida, como empresários e servidores públicos.

Os dois detidos irão responder pelo crime de extorsão, com pena de até 15 anos de prisão para cada vítima localizada durante as investigações.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva)