Borracheiro é morto com três tiros dentro de mercadinho no Bengui

O borracheiro Erinaldo da Silva, conhecido como “Pato”, de 43 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira (17) com três tiros dentro de um mercadinho na avenida Bruno Sechi, bairro do Bengui, em Belém. O crime ocorreu ao lado da delegacia do bairro. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os autores e a motivação do homicídio.

De acordo com testemunhas, Erinaldo estava consumindo bebidas alcoólicas no estabelecimento quando dois homens chegaram em uma moto. O ocupante da garupa desceu do veículo e disparou três tiros contra a vítima. Erinaldo tentou fugir, mas acabou caindo morto no chão, conforme relato policial.

Uma segunda versão do ocorrido, levantada pelas autoridades policiais, sugere que os criminosos anunciaram um assalto ao chegarem no mercadinho. Eles teriam empurrado três pessoas para os fundos do estabelecimento antes de disparar contra Erinaldo. O detalhe que chama atenção da polícia é que apenas Erinaldo foi alvejado, levantando dúvidas sobre a verdadeira intenção dos suspeitos. O celular de Erinaldo não foi encontrado com ele. Mas somente as investigações policiais poderão esclarecer se o aparelho foi roubado durante a ação.

Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. A Polícia Militar esteve no local realizando os primeiros levantamentos, enquanto a Polícia Científica fez a análise e a remoção do corpo. Vestígios foram coletados para ajudar na identificação dos suspeitos e no esclarecimento da dinâmica do crime.

O perito José Cordeiro, da Polícia Científica, detalhou a trajetória dos tiros: “Segundo o proprietário do local, ele estava bebendo na parte da frente do estabelecimento e correu para a parte de trás. Realmente, confere que ele pegou dois tiros nas costas quando chegava no banheiro. Nesse momento, provavelmente, ele se vira porque ele tem uma lesão na mão. Essa mão transfixa, onde leva o tiro no rosto. Então, foram três tiros”, explicou Cordeiro.