Operação 'Gru' prende 'Minion' e 'Boneca' no oeste do Pará

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, denominada de “Gru”, prendeu três pessoas, na manhã deste sábado (18), em Porto de Moz, na região oeste paraense. O trabalho policial foi feito para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Os presos foram identificados como Maria do Carmo Baia Monteiro, conhecida como “Boneca”; Emison da Silva Monteiro, o “Minion”; e Ketymarrone Moreira Farias.

Segundo as autoridades, foram descobertos pontos de venda de drogas na cidade. A primeira ordem judicial cumprida foi contra “Boneca”. Na casa dela, os agentes apreenderam 46 petecas análogas à crack, o que resultou em sua prisão em flagrante por tráfico de drogas. Conforme o relatório policial da operação, a suspeita seria integrante da facção criminosa Comando Classe A (CCA).

Depois, o alvo da polícia foi Emison. Ele foi apontado pela polícia por ocupar o cargo de disciplina dentro de uma facção. Na residência dele, os policiais localizaram cerca de 25 gramas de uma substância semelhante à crack, que tinha sido jogada na água após a chegada das equipes de segurança pública. Além disso, foram encontrados um simulacro e três munições de arma de fogo.

Perto do imóvel, numa casa vizinha onde o “Minion” costumava ficar escondido, a PM e a PC apreenderam mais de R$ 3 mil em espécie e outros nove celulares. Nesse local, Ketymarrone, que também era investigada por participação em uma facção, foi detida.

Com isso, os três presos foram encaminhados para a delegacia do município, junto com todo material apreendido. Todos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.