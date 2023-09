Polícia Militar prende quatro pessoas por tráfico de drogas no bairro da Condor, em Belém

Uma guarnição do Radiopatrulhamento do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) prendeu, em flagrante, uma mulher e três homens e apreendeu quantia expressiva de entorpecentes no bairro da Condor, em Belém.

Os policiais militares realizavam rondas pelo bairro da Condor, quando, no sábado (9), viram uma aglomeração suspeita de pessoas em uma área apontada como suposto ponto de venda de drogas. Com a chegada das viaturas ao local, as pessoas começaram a dispersar.

Em uma ação rápida e pontual, ainda segundo a corporação, os agentes abordaram quatro pessoas que exibiam atitude suspeita, com as quais havia duas bolsas. Dentro das sacolas foram encontradas 420 embalagens contendo 480 gramas de substância análoga à cocaína, além de R$ 410,50 reais em espécie.

Os policiais encaminharam os três homens e a mulher para a Seccional de São Brás. A Polícia Civil informou que quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça. E acrescentou que cerca de 420 petecas de substância análoga à cocaína e uma quantia em dinheiro foram encaminhadas para a perícia.