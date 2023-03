Cão farejador da PM localiza 15 quilos de entorpecentes em embarcação no bairro da Condor

Um cão farejador localizou 15 quilos de drogas (análogas à cocaína, oxi e maconha), na tarde desta quarta-feira (15), dentro de uma embarcação em um porto do bairro da Condor, em Belém. Dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram detidos por tráfico de drogas.

A PM recebeu denúncias sobre desembarque de grande quantidade de entorpecentes no local. Para isso, foi montada uma operação conjunta entre as equipes do 20º Batalhão ((20° BPM) e Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Durante buscas no veículo aquático denunciado, o cão achou 2,5 kg de substâncias semelhantes à cocaína, 3,5 kg de maconha e 9 kg de oxi. Dois homens se responsabilizaram pela carga ilícita e foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, no bairro de São Brás.