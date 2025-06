Polícia Militar prende homem com mandado por tráfico em Santarém

Francenildo Vasconcelos Sá, de 21 anos, foi preso na noite de sexta-feira (13/6), em Santarém, no oeste do Pará, após ser identificado com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu por volta das 19h, na Rua José do Patrocínio, no bairro Diamantino. Com informações do site O Impacto.



De acordo com informações da Polícia Militar do Pará (PMPA), a prisão foi efetuada durante um patrulhamento de rotina na região. Ao ser abordado, Francenildo teve seus dados consultados no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), onde foi constatado o mandado expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Segundo consta no mandado, a ordem de prisão está relacionada a uma regressão cautelar de regime, instrumento jurídico utilizado quando há descumprimento de condições impostas ao cumprimento da pena em regime menos severo.

Após a constatação do mandado, Francenildo foi encaminhado à 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Santarém, onde foi apresentado ao delegado Cleber Pascoal Silveira de Oliveira. Na unidade policial, foram adotados os procedimentos legais e o jovem ficou à disposição da Justiça para cumprimento da decisão judicial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.