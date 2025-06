Caminhoneiro, que transportava boiada, morre eletrocutado em Rondon do Pará

O motorista de uma carreta boiadeira morreu na madrugada deste sábado (14/06), após sofrer forte descarga elétrica, no Km 56 da rodovia BR-222, no município de Rondon do Pará, no sudeste do estado. A vítima identificada como Marcos Aurélio Filocrião, de 44 anos, que seria de Marabá, transportava bois no caminhão quando sem querer encostou em fio de alta tensão da rede elétrica.

O corpo de Marcos foi encontrado perto da carreta, que estava estacionada na frente da praça Maria Cecília Marques Dias dos Santos, na vila Da Paz, às margens da rodovia BR-222. De acordo com o portal Correio de Carajás, Marcos teria parado o veículo por volta das 3h embaixo de uma rede elétrica de alta tensão.

Em seguida, Marcos subiu no compartimento do rebanho, quando sem querer tocou nos fios elétricos, sofreu uma forte descarga e morrendo imediatamente. A vítima teria tentado utilizar uma vara para levantar os bois e neste momento encostou nos fios elétricos. Marcos Aurélio somente foi notado sem vida por moradores próximos pela manhã.

A equipe de investigação da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Welton Fernandes, foi comunicada sobre o caso e compareceu ao local para as devidas providências cabíveis. A reportagem do Grupo Liberal aguarda nota da Polícia Civil.