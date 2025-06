Homem é detido pela população de Itaituba após suposto abuso sexual contra criança na rua

Um homem suspeito de abuso sexual contra uma criança de seis anos foi detido pela população em flagrante no final da tarde deste sábado (14/06), na 38ª rua, no bairro Irajá, em Itaituba, na região sudoeste do Pará. O suspeito teria abordado a vítima, uma menina de aproximadamente seis anos, e removido as roupas da criança antes de ser interrompido.

De acordo com informações do site Giro Portal, a menina estava em estado de choque e procurou ajuda em uma residência próxima, onde relatou o ocorrido. O pai da menina foi informado, localizou o suspeito na rua, e derrubou-o da bicicleta em que estava. Moradores então se reuniram no local e contiveram o suspeito até a chegada de uma viatura da Polícia Militar (PM), que prendeu o homem.

Há ainda relatos de que o homem teria fotografado a vítima. Um grupo de de homens obrigou o suspeito a desbloquear o celular para verificar se haviam fotos da criança. O caso está sob investigação, e o suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais. A reportagem do Grupo Liberal aguarda resposta da Polícia Civil sobre o caso.