Motociclista morre após ser atropelado por caminhão em Marabá

Reginaldo José Marques do Lago, de 58 anos, morreu na manhã de sábado (14/6), após ser atingido por um caminhão desgovernado na Rodovia Transamazônica (BR-230), em frente a um hotel no bairro Nova Marabá, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima pilotava uma motocicleta modelo Biz quando foi surpreendida pelo veículo que surgiu em marcha à ré a partir da margem da rodovia. Com informações do site Correio de Carajás.

Segundo informações repassadas à Polícia Civil pelo enteado da vítima, o caminhão desceu de forma descontrolada e atingiu Reginaldo. Uma câmera de monitoramento instalada nas proximidades registrou o momento em que o caminhão invade a pista de ré e atropela o motociclista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas Reginaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da ambulância.

O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar assistência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu à ocorrência e recolheu o veículo. O proprietário do caminhão foi localizado e contatado pelas autoridades, mas até o momento não forneceu informações sobre o condutor envolvido no acidente.

A Polícia Civil solicitou a remoção do corpo e os procedimentos de necropsia. O caso foi registrado como homicídio culposo no trânsito — quando não há intenção de matar — e segue sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detlhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.