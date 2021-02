Polícia Militar localiza plantação de maconha em Terra Alta, nordeste do Pará

A Polícia Militar do Pará localizou uma plantação de maconha na zona rural do município de Terra Alta, na região nordeste do Estado. Na ação, um homem foi preso por policiais militares que atuam no 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM)

Para chegar ao local, a polícia foi informada, por meio de denúncias anônimas, que na localidade de Mirizal, na vila Areal, havia uma plantação de maconha.

Uma operação foi montada com equipes do policiamento ordinário e da Patrulha Rural do 5º BPM, que se deslocaram até o local para verificar a veracidade das informações.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, responsável pelo procedimento administrativo, junto com parte da plantação e dos entorpecentes. Outra parte da plantação foi incinerada na propriedade, na madrugada desta sexta-feira (19).