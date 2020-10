Polícia Militar ganha reforço de 145 oficiais para atuar em Belém e no interior do Estado

A Polícia Militar do Pará realizou, nesta sexta-feira (16), a solenidade de formatura dos 145 cadetes que concluíram o Curso de Formação de Oficiais (CFO). A cerimônia foi realizada na arena multiuso Guilherme Paraense – o Mangueirinho, em Belém. Os formandos passaram à condição de aspirantes e, durante a solenidade, receberam de seus padrinhos e madrinhas a espada, símbolo que marca a carreira do oficial militar.

Os novos aspirantes serão distribuídos estrategicamente pelas unidades da Polícia Militar na Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado. Eles exercerão funções de comando, fiscalização e supervisão.

“Um dia fundamental na formação e qualificação dos nossos colaboradores da Polícia Militar para que possam estar à altura dos desafios de servir a nossa população. É a Polícia Militar do Pará cada vez mais trabalhando e se aperfeiçoando para garantir paz e segurança”, afirmou o governador Helder Barbalho.

O comandante da Academia de Polícia Militar, coronel Francisco Celso Machado, destacou a qualidade do ensino ofertado e necessidade de adaptação à cultura militar. “Neste curso, eles aprendem a profissão do policial militar, é importante porque é a base da instituição no que se refere ao oficialato”, destacou.

O aspirante oficial PM, Ruan Lobato Guedes, trouxe a família para acompanhar a solenidade de formatura e ressaltou o respeito e admiração pela Polícia Militar. “Minha decisão de virar policial militar foi baseada no reconhecimento que a carreira de oficial tem perante à sociedade. É uma carreira muito bonita, que enfrenta desafios e tem a possibilidade de ajudar a sociedade na transformação de vidas e melhoria da qualidade de vida. Tudo isso foi decisivo em minha escolha”, contou.