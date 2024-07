Polícia Militar fará uso de câmeras corporais pela primeira vez na Operação Verão 2024

As ações de reforço da segurança para o mês de julho no Pará foram divulgadas, nesta quarta-feira, 3, em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em Belém. Entre os órgãos que compõem a pasta, a Polícia Militar do Pará (PMPA) destacou novidades que vão integrar as estratégias deste ano: o uso de 'bodycams' (câmeras corporais) e o aplicativo IMEIGuard.

Novidades foram citadas pelo comandante-geral da PMPA, Dilson Júnior, em coletiva de imprensa. (Ivan Duarte / O Liberal)

O aplicativo, lançado em junho deste ano, permitirá a consulta, através do IMEI de aparelhos celulares, da situação do equipamento, referente a estar ou não com registro de furto ou roubo, durante abordagens policiais. De acordo com o comandante-geral da PM, Dilson Júnior, a iniciativa deve combater mais fortemente a criminalidade:

"Nesta operação, os policiais já vão estar utilizando o recém-lançado aplicativo aqui da Secretaria de Segurança Pública que é o IMEI Guarde, por meio do qual o policial, através do aplicativo que nós temos na Polícia Militar, o PM Mobile, vai poder escanear o IMEI dos aparelhos de elementos suspeitos nas abordagens, nas blitz. Então isso vai, com certeza, identificar aparelhos furtados ou roubados que já tenham ocorência registrada na Polícia Civil. Com isso, a gente espera reduzir a mais o número de roubo nos balneários na operação verão".

O comandante-geral também fala sobre o uso de câmeras corporais: "Essa, sem dúvida, vai ser um reforço maior na segurança dos procedimentos policiais, nas abordagens, nas blitz, sendo uma estratégia que será utilizada pela primeira vez pela Polícia Militar".