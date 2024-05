Polícia Militar encontra idosa de 70 anos caminhando sozinha em ramal de uma agrovila em Castanhal

Uma equipe da Patrulha Rural que faz parte da Polícia Militar do 5º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), encontrou, por volta 9h da manhã de domingo (19) uma idosa de 70 anos, vagando sozinha em um ramal da agrovila 15 de Agosto, zona rural de Castanhal, região nordeste do estado.

De acordo com o relatório da PM, a guarnição estava em ronda quando avistou a mulher aparentemente desorientada e que ela teria relatado que sua filha e genro chegaram na residência amanhecidos e aparentemente bêbados ou drogados, e a expulsaram de casa usando de violência física e psicológica.

Os policias foram com a idosa até a residência localizada na Vila Nova, distante cerca de quatro quilômetros de onde a senhora foi encontrada. Ainda de acordo com o relatório divulgado a imprensa, o casal estava na casa da idosa e resistiu à condução do local até a Delegacia Especializada Defesa dos Direitos da Mulher de Castanhal (DEAM). Foi necessário o uso moderado da força e das algemas para seguir com a condução a até a unidade policial localizada no centro de Castanhal.

A delegada, Lígia Torquato, diretora da DEAM, informou que o fato ocorrido no domingo não teria sido o primeiro com a idosa.

“A Polícia Militar relatou que por meio de populares, soube que a idosa chega a passar noites na rua quando é expulsa pela filha e pelo genro. O procedimento foi instaurado e os dois encaminhado para exame pericial e conduzido à unidade prisional onde ficaram à disposição da justiça”, explicou a delegada da DEAM.

A filha e genro da idosa irão responder pelo crime de maus tratos.