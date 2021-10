Polícia Militar deflagra operação em todas as regiões do Pará

A Polícia Militar do Pará deflagrou, na tarde de sexta-feira (15), em todas as regiões do Estado, a ‘"Operação Overlord - Armas Longas’". Trata-se de um plano de policiamento diferenciado e promovido pelo Departamento Geral de Operações (DGO). A ação busca ampliar a ostensividade e garantir a segurança da população paraense. A partir de agora, todas as viaturas terão um policial portando uma arma longa. Os esforços serão realizados com foco no horário onde há uma maior incidência de crimes - entre 17 e 23 horas.

Em Belém, a concentração da operação ocorreu no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. Diversas viaturas e motocicletas foram posicionadas ao longo da via para dar início às ações. De forma simultânea, a abertura foi realizada nos municípios de Redenção, Marabá, Santarém, Altamira, Itaituba, Paragominas, Capanema, Soure, entre outras localidades. “Esta iniciativa demonstra a capacitação e o poderio da PM para o enfrentamento da criminalidade. Esperamos que não seja necessário utilizar arma longa. Mas, caso seja, o policial precisa estar bem armado e equipado para o enfrentamento da criminalidade’’, disse o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior.

As ações realizadas vão contar com a colaboração do Comando de Missões Especiais (CME), que vai reforçar o policiamento em todas as regiões do Estado. No primeiro dia de operação, a PM informou que bateu o recorde de viaturas cadastradas no Centro Integrado de Operações (Ciop) para atendimento de ocorrências em toda a Região Metropolitana de Belém. Ao todo, foram 622 viaturas, número superior à marca anterior: 607.