Polícia Militar apreende 25 quilos de drogas escondidos em pneu estepe de caminhonete em Tucuruí

Uma tentativa de invasão ao pátio da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí (CTTUC) resultou na apreensão de mais 25 quilos de entorpecentes pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (30). A droga estava escondida dentro do pneu estepe de uma caminhonete apreendida dias antes em uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No dia 21 de janeiro, agentes da PRF interceptaram a caminhonete na ponte do km 11, na BR-422, onde encontraram 26 quilos de pasta base de cocaína. O veículo foi encaminhado ao pátio da CTTUC, onde permaneceu apreendido.

Já nesta quinta-feira, no início da tarde, equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para reforçar a segurança do local ap​ós uma tentativa de invasão frustrada por agentes da CTTUC e do Grupo de Apoio Motorizado da Guarda Municipal (GAMASP). A ação criminosa levantou suspeitas e levou os policiais a realizarem uma inspeção minuciosa na caminhonete. Foi então que encontraram mais 25 quilos de drogas escondidas no pneu estepe.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que agora investiga o caso para identificar e prender os responsáveis pela ação.