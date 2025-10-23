Polícia Militar aborda suspeito e apreende simulacros de arma de fogo em Castanhal

Uma ação da Polícia Militar, por meio da guarnição Águia 02 do 5º Batalhão, resultou na apreensão de dois simulacros de arma de fogo na manhã da última quarta-feira (22), na Rua L10, bairro Rouxinol, em Castanhal, nordeste do Pará.

De acordo com o relatório policial, os militares receberam denúncia anônima informando que dois indivíduos, suspeitos de envolvimento em assaltos ocorridos em dias anteriores no bairro Jesus, estariam armados na localidade.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram Jhon Saviu Costa de Andrade, que tentou fugir ao perceber a chegada da guarnição, pulando o muro de uma residência. Ele foi acompanhado e localizado no interior do imóvel.

Nas buscas realizadas no trajeto da fuga, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. Outro simulacro e duas tocas ninjas também foram localizados com o suspeito.

Por não se configurar crime a posse de armas de airsoft, o homem foi liberado na presença dos familiares. Ainda segundo o boletim, os militares relataram que o suspeito apresentava odor característico de maconha, mas nenhuma substância ilícita foi encontrada com ele. A polícia segue em busca dos suspeitos envolvidos nos assaltos.