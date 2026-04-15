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Polícia

Polícia localiza adolescente desaparecida em casa com menores e apreende drogas em Parauapebas

A diligência ocorreu na terça-feira (14), a partir de informações repassadas pela própria mãe da vítima.

O Liberal
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Polícia localiza adolescente desaparecida em residência com outros menores e apreende drogas no local, em Parauapebas. (Foto: Redes Sociais)

Uma adolescente de 12 anos, que estava desaparecida, foi localizada por equipes da Polícia Militar em uma casa de Parauapebas, no sudeste do Pará. A diligência ocorreu na terça-feira (14), a partir de informações repassadas pela própria mãe da vítima, que relatou que o imóvel seria do namorado da menor. No local, vários adolescentes foram apreendidos e drogas foram encontradas.

Segundo os relatos, o desaparecimento da menor já havia sido divulgado nas redes sociais. A mãe da adolescente informou aos policiais que a filha poderia estar no bairro Liberdade II, na casa de um jovem de 18 anos conhecido como “LC”, também chamado de “BL”.

Durante as buscas, as guarnições se deslocaram até o endereço. A equipe avistou uma adolescente sobre a laje de um imóvel com características semelhantes às informadas. Após averiguação, foi confirmada a identidade da jovem desaparecida.

No local, a menor foi encontrada na companhia de um rapaz de 18 anos, que seria o namorado da adolescente. Além dele, outros sete menores de idade também estavam no imóvel.

Durante buscas no interior da residência, os policiais encontraram, dentro de uma bolsa feminina sem identificação, uma munição de calibre .380, além de substâncias com características semelhantes à cocaína e à maconha. Também foram apreendidos três rádios comunicadores, um carregador e diversos aparelhos celulares.

O Conselho Tutelar foi acionado e informou que uma das adolescentes presentes também possuía registro de desaparecimento, sendo igualmente localizada durante a ocorrência. Todos os menores tiveram as idades confirmadas e foram encaminhados à delegacia. O jovem maior de idade foi conduzido no compartimento fechado da viatura após apresentar resistência, sendo necessário o uso de algemas.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade policial, que deve adotar as medidas cabíveis ao caso.

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