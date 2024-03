Polícia localiza 1 kg de maconha dentro de caminhonete abandonada em Parauapebas

Uma caminhonete com registro de furto/roubo foi localizada abandonada em Parauapebas, no sudeste paraense, na noite de quinta-feira (14). Dentro do automóvel, a polícia encontrou cerca de 1 kg de maconha. Ninguém foi preso. O material foi apresentado na delegacia de Polícia Civil do município, que investiga o caso.

O veículo, modelo Hilux, de cor branca, placa RMH-7F54, foi localizado no bairro Parque Verde. Segundo informações obtidas por meio de uma denúncia anônima, o veículo estava parado no local há mais de 30 dias. Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar foi até o endereço e constatou que o veículo estava com restrição de furto/roubo.

Ao realizarem uma vistoria no interior da caminhonete, os policiais encontraram duas barras de maconha, totalizando aproximadamente 1,016 kg. Não havia ninguém próximo ao veículo no momento da descoberta.

A caminhonete foi levada para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, juntamente com o entorpecente. O caso está sendo investigado de modo a identificar os responsáveis pelo abandono do veículo e pela droga.​

