Cão da PM encontra 5 quilos de maconha em embarcação que saiu do Amapá para Belém

Uma ação estratégica do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que contou com o apoio do 2º Batalhão, resultou na apreensão de 5 quilos de maconha em uma embarcação vinda de Macapá (AP), na noite da última quarta-feira (7). A droga foi encontrada por um dos cães do Batalhão dentro de uma mochila deixada no interior do barco que ancorou em um porto no bairro do Umarizal.

De acordo com o comandante do BAC, major Sullivan, o efetivo participava da Operação "Liberdade" na área do 20º Batalhão de Polícia Militar, iniciada às 18h. A equipe foi chamada por volta das 21h para averiguar uma situação em um porto da capital, onde havia acabado de chegar a embarcação "Ana Carolina VII", proveniente do Estado do Amapá, com cerca de 100 passageiros.

Havia a suspeita de que na embarcação estaria sendo transportada uma certa quantidade de entorpecentes. Com o apoio do cão farejador Lupan, do BAC, os policiais fizeram a revista às bagagens dos passageiros que estavam desembarcando, porém nada foi encontrado. No entanto, durante varredura na parte interna da embarcação, o cão detectou a presença da droga em uma mochila deixada em um dos banheiros. Nela estavam cinco tabletes de cerca de um quilo cada de substância análoga à maconha.

Os policiais não conseguiram identificar o proprietário da mochila. No entanto, o responsável pela embarcação foi encaminhado à Seccional de São Brás para prestar esclarecimentos.