Camarão recheado com droga é apreendido no Pará; duas mulheres foram presas

Na tarde deste sábado (5), policiais militares do 15° batalhão prenderam em flagrante Eliete de Sousa Oliveira, de 34 anos, no município de Itaituba, sudeste paraense. Com ela, os militares encontraram cerca de 70 gramas de drogas, que estavam em uma sacola cheia de camarão. O crime foi registrado na comunidade de Cuiú-Cuiú, zona rural da cidade.

Ainda de acordo com a PM, eles foram informados, por meio de aplicativos de mensagens, que os entorpecentes seriam transportados por uma uma mulher que chegaria em uma agência aérea da região, em posse dos entorpecentes.

Após essa informação, os PMs ficaram esperando o desembarque da Eliete para realizar a abordagem. Ao desembarcar, a mulher foi conduzida para uma sala e lá, durante a revista, uma certa quantidade de cocaína e maconha foi encontrada junto com os camarões.

Eliete informou aos militares que estava levando a droga para uma mulher que foi identificada como Francinete da Silva, de 37 anos, que também foi detida pelos policiais.

As duas mulheres e a droga apreendida foram levadas para Seccional da Polícia Civil de Itaituba e ficarão à disposição da justiça.