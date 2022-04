Polícia investiga se corpos encontrados em Rio Maria são de eletricistas desaparecidos

​Foram encontrados, no início da tarde desta sexta-feira (29), os corpos dos eletricistas Gutemar Pereira de Sousa, o “Guto”, e Jaime Moura dos Santos, da empresa Dínamo, prestadora de serviço para Equatorial Energia de Redenção. Os corpos estavam enterrados em uma área de mata, a cerca de 20 km da fazenda Primavera, no município de Rio Maria, no sudeste do Pará.

Segundo a Polícia Civil, o local é o mesmo onde o veículo utilizado pelos dois funcionários da empresa foi abandonado. Não há informações sobre o estado em que os cadáveres foram encontrados. As investigações serão conduzidas pelas equipes da Divisão de Homicídios de Belém.

O corpo foi encontrado por agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar. Equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) foram acionadas para realizar a identificação da vítima e perícias no local. “As diligências policiais prosseguem por meio da Divisão de Homicídios (DH) e uma força tarefa foi montada pelos órgãos de segurança para investigar o desaparecimento dos dois trabalhadores. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, informou a Polícia Civil.

Por meio de nota, a Equatorial e a Dínamo confirmaram que os corpos foram encontrados e identificados. “Neste momento de profunda tristeza, as empresas lamentam e se solidarizam com os familiares, prestando toda assistência necessária”, diz um comunicado enviado à imprensa.

As empresas afirmaram, ainda, que vão continuar acompanhando os trabalhos de investigação pelas autoridades policiais, a fim de identificar a autoria do duplo homicídio. “A Equatorial agradece a dedicação e empenho que as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros dispuseram no intuito de localizar os dois colaboradores de​​saparecidos”, finaliza a nota.

Gutemar e Jaime foram vistos pela última vez, na quarta-feira (13), dentro da fazenda Primavera, na zona rural do município de Rio Maria, fiscalizando um suposto furto de energia. A fazenda fica localizada a aproximadamente 90 quilômetros de Redenção. Durante as buscas, a polícia chegou a encontrar bastante sangue próximo ao medidor de energia da fazenda, porém, até então, os trabalhadores haviam sido localizados.

O carro utilizado por eles foi abandonado na estrada que dá acesso ao município de Bannach, também no sul do Pará. Os policiais encontraram o veículo com diversas marcas de tiros e ainda alguns pertences pessoais dos eletricistas.