Eletricistas desaparecidos: Polícia Civil reforça buscas e cumpre mandados

A Polícia Civil informou, na manhã desta segunda-feira (18), que está cumprindo mandados de busca e apreensão e realizando perícias para coletar informações na tentativa de localizar Gutemar Pereira e Jaime Moura. Os dois funcionários da empresa Dínamo, que presta serviço terceirizado para a Equatorial Energia, desapareceram na última quarta-feira (13), quando estavam indo para Bannach, no sul do Pará, a trabalho. Eles saíram de Rio Maria na data prevista, mas não retornaram no prazo e as empresas perderam contato com a equipe.

Em nota enviada à reportagem, a PCPA disse que continua realizando diligências para apurar o caso. "Além de equipes da Superintendência Regional do Alto Xingu, duas equipes da Divisão de Homicídios, vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE), também foram enviadas até a região para reforçar o trabalho de investigação do caso. Mandados Judiciais de Busca estão sendo cumpridos e perícias estão sendo feitas para coletar informações na tentativa de localizar os dois homens que seguem desaparecidos", destacou o órgão.

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa auxiliar nas investigações seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia, por meio do número 181. Também é possível passar informações via Centro Integrado de Operações (Ciop), pelo 190. Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

O caso

Os eletricistas Gutemar Pereira e Jaime Moura desapareceram na quarta (13). Eles estavam a caminho de Bannach, no sul do Pará, para realizar um serviço de fiscalização. Saíram de Rio Maria na data prevista, mas não retornaram. Um boletim de ocorrência foi registrado na sexta-feira (15).

O veículo da equipe foi localizado abandonado na rodovia BR-155, entre Rio Maria e Bannach. Havia marcas de disparos de arma de fogo. Já perto de onde a equipe faria o serviço, foram encontradas algumas ferramentas com aparentes danos. Todas essas evidências estão sendo analisadas pela Polícia Civil. As buscas, por enquanto, seguem nos arredores dos dois municípios.