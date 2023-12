Polícia investiga caso de corpo encontrado às margens do Tucunduba, em Belém, neste domingo (31)

Populares encontraram o corpo de um homem jogado às margens do canal do Tucunduba, no bairro do Guamá, em Belém, neste domingo (31). As Polícias Militar e Civil estiveram no local, juntamente com técnicos da Polícia Científica, para colher mais informações que possam ajudar a desvendar detalhes da morte, como a identidade da vítima, as circunstâncias em que ocorreu e a natureza do óbito - homicídio, acidente, alcoolemia ou outra causa.

O corpo foi achado ao lado da segunda ponte do canal, próximo ao Residencial Liberdade II, em meio aos detritos e ao lixo que geralmente fica represado sob a estrutura após as chuvas. Após a remoção, o cadáver ficará à disposição de familiares para velório e enterro. Do contrário, caso não seja reclamado, poderá ser enterrado como indigente.

A Redação Integrada do Grupo Liberal continua levantando mais informações sobre esse caso.