Polícia incinera mais de 600 quilos de drogas apreendidas na Grande Belém

A Polícia Civil do Pará incinerou, na tarde desta sexta-feira (25), quase 620 quilos de entorpecentes, apreendidos durante quatros meses de trabalho na Região Metropolitana de Belém. A ação faz parte da Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram destruídos maconha, cocaína e skank (também chamada de "super maconha", por seu maior potencial alucinógeno), na usina de incineração Cidade Limpa Ambiental, no município de Ananindeua.

“Quando realizamos essas ações damos o fim legal aos entorpecentes que foram retirados de circulação em nossas diligências. Esse tipo de material ilícito, que possibilita os crimes de tráfico, furtos, roubos e homicídios, entre outros, sai da rota dos traficantes e vidas são salvas. A sociedade é quem ganha”, disse o delegado Pery Netto, titular da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).

A incineração realizada hoje é um dos eixos da Operação Narco Brasil, alusiva à Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que desde o início do mês já prendeu mais de 8 mil pessoas e apreendeu mais de 90 toneladas de drogas em todo o País.

Golpe no tráfico

O delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende, destacou o esforço dos policiais no trabalho de repressão ao tráfico. “Nossa força-tarefa é composta, diariamente, por inúmeros agentes da Polícia Civil, além da participação de outros órgãos que compõem o sistema de Segurança Pública do Estado, com o intuito de reprimir o tráfico de drogas e a criminalidade. Trata-se de um duro golpe ao tráfico de drogas, pois além de retirar de circulação grande quantidade de entorpecentes, caracteriza um notável prejuízo financeiro às organizações”, ressaltou Walter Resende.

Também acompanharam a incineração representantes da Corregedoria de Polícia Civil do Pará, Ministério Público do Estado (MPPA) e Vigilância Sanitária, além de 15 agentes da Denarc.

Este mês foi o escolhido para a ação devido ao Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Drogas – 26 de Junho. A operação, que conta com a participação das polícias Civil e Militar, é realizada em conjunto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.

Balanço

No primeiro semestre de 2020 foram apreendidos 195.871 quilos de maconha e 5.566 kg de cocaína. A incineração de drogas no primeiro semestre de 2020 ocorreu em 26 de junho do ano passado, quando foram destruídos 1.500 kg de entorpecentes, a maioria apreendida em 2019.

Já no primeiro semestre de 2021 foram apreendidos 929.802 kg de maconha e 38.945 kg de cocaína. No dia 5 de fevereiro foram incinerados quase 2 mil kg de drogas, enquanto em 7 de abril a Polícia Civil destruiu mais de 3.780.861 kg.