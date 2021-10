Polícia Federal prende, em Belém, homem com R$ 1 mil em cédulas falsas

A Polícia Federal prendeu em flagrante delito, em Belém, um homem na posse de R$ 1 mil em cédulas falsas. A informação foi divulgada na tarde deste sábado (23). O caso começou a partir de investigações da Polícia Federal em cooperação com o CESEC Correios, relacionadas a uma correspondência com conteúdo suspeito, que já estava sendo monitorada e tinha como destino a capital paraense.

Durante as diligências, a equipe policial conseguiu identificar e qualificar o destinatário da encomenda. E foi informada de que o objeto estaria sendo levantado pelo destinatário, na manhã de quarta-feira (20), na unidade CDD (Centro de Distribuição Domiciliar) Marambaia, informou, ainda, a Comunicação Social da Polícia Federal no Estado do Pará. Para que pudessem fazer o flagrante esperado, os policiais federais foram ao local informado e abordaram o homem que recebeu a encomenda de moedas falsas. Em seguida, foi feita a abertura do envelope na presença dos policiais e pelo próprio destinatário. E verificou-se que se tratavam de dez cédulas de R$ 100, supostamente falsas e totalizando a quantia de R$ 1 mil.

O abordado foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Pará para as providências legais de praxe pela autoridade policial e, logo após, conduzido ao sistema penal, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações estão em andamento. E, caso seja confirmada a hipótese criminal, o investigado responderá pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, § 1º do Código Penal Brasileiro, e poderá ser condenado a penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão, e multa.