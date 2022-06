Polícia Federal investiga suposta seita em Tucuruí

Uma suposta seita está sendo investigada na cidade de Tucuruí, sudeste do Pará. Na manhã desta quinta-feira (30), o grupo foi alvo de uma segunda operação, que contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entre os possíveis crimes investigados estão trabalho em condição análoga à escravidão, formação de quadrilha, estupro e tentativa de forjar a morte de um dos membros. As diligências ocorreram em três endereços.

A Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará ainda não liberou mais informações a respeito do caso.

Matéria em atualização, acompanhe!