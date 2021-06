Atriz de 'Smallville' é condenada por envolvimento em caso de culto sexual

A atriz do seriado americano “Smallville”, Allison Mack, de 38 anos, foi condenada nesta quarta-feira (30) a três anos de prisão após se envolver em um caso de culto sexual. Ela chegou a ser presa em 2018 junto com outros líderes da seita secreta, e agora, terá que pagar uma multa de US$ 20 mil, aproximadamente, R$ 100 mil reais. As informações são do G1.

Perante a um juiz distrital dos Estados Unidos Nicholas Garaufis, Alisson confessou ter chantageado duas mulheres, não identificadas, em 2019, como parte do suposto culto sexual, e às ameaçado de divulgar informações prejudiciais sobre elas.

O grupo secreto chamado de ‘Nxivm’, liderado pelo guia espiritual da atriz, autoproclamado Keith Raniere, obrigava as vítimas, majoritariamente mulheres, manterem relação sexual com o ‘mentor’ e a entregarem os seus segredos pessoais que pudessem arruinar suas reputações, de acordo com a atriz. A seita também coletava fotos explícitas e vídeos dos membros, além de assumir suas propriedades.

"Ao longo de todo o tempo, eu acreditei que as intenções de Keith Raniere eram de ajudar pessoas", disse Alisson, durante o júri. "Eu estava errada. Eu agora percebo que eu e outras pessoas engajamos em condutas criminosas", complementou.

Os advogados da atriz não quiseram dar mais detalhes sobre seu acordo judicial. Raniere deve ser julgado mais adiante neste mês.