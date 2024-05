Polícia Federal identifica servidora responsável por vazar prova do Enem em Belém; relembre o caso

A Polícia Federal concluiu as investigações e identificou a pessoa responsável por realizar o vazamento da prova do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio), realizada no dia 5 de novembro de 2023.

Ainda segundo a PF, a investigação apontou que o vazamento ocorreu na capital paraense. O resultado da apuração indicou que uma pessoa contratada para aplicar a prova do Enem na cidade de Belém tirou uma foto da prova de redação às 13h50, quando a prova ainda estava em andamento, e encaminhou a uma amiga, professora.

O inquérito policial teve início no dia seguinte à prova do Enem, na Cidade de Caruaru (PE), em razão da descoberta das primeiras publicações da prova da redação do Enem antes mesmo da divulgação do conteúdo da prova pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

A conduta de utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de processo seletivo para ingresso no ensino superior, pode gerar uma pena de reclusão de um a quatro anos e multa, acrescentou a Polícia Federal (Com informações da Comunicação Social da PF no Distrito Federal).