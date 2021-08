Polícia Federal de Redenção apreende mais 8 mil litros de combustível que abasteceria garimpo ilegal

No final da tarde de terça-feira, dia 03, a Polícia Federal de Redenção, Sudeste Paraense, apreendeu um caminhão carregado com cerca de 8.200 litros de diesel, que estavam sendo transportados de forma ilegal para um garimpo na região da Vila Brilhante, no interior da Terra Indígena Kayapó, zona rural do município de Cumaru do Norte.

Segundo a PF, a partir de uma denúncia anônima recebida no plantão da delegacia da instituição em Redenção, policiais federais saíram em diligência com o objetivo de localizar, abordar e confirmar o transporte ilegal de combustíveis, feito por um caminhão Ford, modelo cargo 2428.

Após a abordagem, foram identificados oito recipientes de 1000 litros e um tonel de 200 litros com diesel, além de um motor, duas motocicletas e mantimentos sendo transportados para abastecimento das atividades do garimpo ilegal. Um homem foi preso em flagrante delito e encaminhado ao presídio de Redenção, local em que permanecerá à disposição da Justiça Federal.

Se confirmadas as hipóteses criminais, os investigados responderão pelos delitos descritos na Lei nº 8.176/91 (crime contra a ordem econômica) e Lei nº 9.605/98, de crimes ambientais, cujas penas somadas podem chegar a nove anos de detenção e multa.