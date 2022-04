Polícia Federal apreende, em Abaetetuba, 450 fardos de incensos

A Polícia Federal apreendeu, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, um barco com mercadoria contrabandeada, provavelmente vindo do exterior. A embarcação transportava aproximadamente 450 fardos de incensos, com 400 caixas - cada caixa contém 30 unidades. Um homem foi preso.

Realizada na sexta-feira (8), pelo Núcleo de Polícia Marítima (NEPOM) da Polícia Federal no Pará, a ação ocorreu na bacia hidrográfica de Abaetetuba. Ainda segundo a PF, a abordagem resultou na prisão de um homem, que responderá pelo crime de contrabando, tipificado no artigo 334-A do Código Penal: “importar ou exportar mercadoria proibida”. A pena é de reclusão de dois a cinco anos.

VEJA MAIS:

Na Delegacia da Polícia Federal foram efetuadas as comunicações à Justiça e ao Ministério Público e o preso foi levado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito antes do seu encaminhamento ao presídio, onde encontra-se à disposição da Justiça. O valor aproximado da mercadoria apreendida será calculado pela Receita Federal.