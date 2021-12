PF apreende 430 caixas de cigarros ilegais em porto de Belém

Neste domingo (5), a Polícia Federal prendeu quatro pessoas e apreendeu aproximadamente 430 caixas de cigarros que vieram do Suriname. Os produtos estavam numa embarcação. A tripulação foi autuada pelos crimes de contrabando e associação criminosa. Somados, esses crimes podem ter penas que chegam a oito anos de prisão. As investigações seguem ára identificar com mais precisão a origem e o destino da carga.