Polícia Federal apreende animais silvestres mortos no aeroporto de Belém

A Operação Hermes no Aeroporto Internacional de Belém na última quinta-feira (17/10) apreendeu diversos artefatos e espécimes da fauna silvestre, como forma de Combate ao Tráfico de Produtos da Biodiversidade e Animais Silvestres.

A ação foi coordenada pelo Núcleo de Fiscalização de Comércio Exterior, da Polícia Federal (PF), conjuntamente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Receita Federal.

Durante a operação, foram confiscados três cocares e um chocalho, feitos com penas de aves silvestres; 11 espécimes da fauna brasileira, incluindo duas serpentes, uma cabeça de lagarto, um escorpião, duas rãs, três centopeias e duas lesmas.

Os itens e animais – todos sem vida - estavam nas bagagens de passageiros: um dos cocares foi encontrado com uma passageira portuguesa que retornava a Portugal, enquanto os outros dois foram apreendidos com passageiros franceses a caminho de Zurique, na Suíça. Espécimes silvestres também foram localizados com um passageiro brasileiro com destino a Macapá.

Todos os passageiros que transportavam os animais e os artefatos foram autuados por infrações administrativas e os materiais foram apreendidos, em procedimentos feitos pelo Ibama.