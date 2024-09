Polícia fecha oficina do "Senhor das Armas" em Baião

A Polícia Civil desenvolveu a operação "O Senhor das Armas" na tarde da última quinta-feira (05/09) para prender o responsável por uma pequena fábrica de armas caseiras no município de Baião. Raimundo Neto de Alemira Leite foi preso em flagrante na localidade de Ituquara, zona rural do município.

Ele era um armeiro não credenciado conhecido na região por realizar ilegalmente reparos, modificações e fabricação de armas de fogo sob o pretexto de exercer a profissão de torneiro mecânico.

A investigação teve início quando um morador local, que preferiu manter-se anônimo por medo de represálias, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Baião para denunciar as atividades criminosas que vinham ocorrendo há mais de quatro anos.

Diante das informações, o delegado de Baião, Antônio Marcos Freitas, comandou a investigação que durou aproximadamente dois meses. A equipe de investigação realizou um meticuloso levantamento no local e coletou dados essenciais que confirmaram a prática delituosa do suspeito.

No dia da operação, a equipe em trajes civis para não levantar suspeitas foi até o galpão de Raimundo, onde ele foi surpreendido enquanto realizava manutenção em uma arma de fogo. No local, foram encontradas diversas partes de armas de fogo, incluindo 5 espingardas modificadas, 08 culatras, 06 guarda-mãos, 26 canos de espingarda, quatro munições calibre 36, partes de uma arma de pressão a gás, e quatro cápsulas de munições calibre 20.

Após a prisão, Raimundo admitiu as atividades ilícitas, colaborando com os agentes ao revelar onde guardava as partes das armas na oficina. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Baião para os procedimentos legais. Raimundo responderá pelo crime tipificado nos artigos 12 e 17 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03).