Corpo de bebê dentro de saco plástico é encontrado perto de rio, em Muaná (PA)

A população do município de Muaná, no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará, ficou horrorizada neste sábado (7) com a descoberta do corpo de um bebê dentro de um saco plástico. O fato se deu à beira de um rio, na rua do Miritizal. Uma hipótese é de que o corpo da vítima deve ter chegado àquele local pelas águas do rio.

Logo após a descoberta do corpo, policiais militares foram acionados e isolaram a área da ocorrência. Policiais civis iniciaram investigações, a partir da premissa de que a mãe do bebê possa estar em estado puerperal.

Desse modo, a Polícia busca identificar mulheres que deram à luz recentemente na região, para ver se consegue identificar a mãe da criança encontrada morta, entre outras ações.



A Reportagem Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre esse caso.