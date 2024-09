Grande Belém tem madrugada violenta: três homicídios no começo deste sábado (7)

A madrugada deste sábado (7), feriado alusivo ao Dia da Independência do Brasil, na Região Metropolitana de Belém foi violenta, com três homicídios tendo sido registrados pela Polícia no intervalo de duas horas e meia. Nessas três ocorrências, predominou o crime de baleamento seguido de morte, e do total de vítimas duas já foram identificadas. Os homicídios mobilizaram policiais militares, civis e técnicos da Polícia Científica nos locais de crime, em sintonia com o Centro Integrado de Operações (CIOp). Agora, a Polícia levanta informações para ver consegue chegar até os autores dos assassinatos.

De acordo com informações obtidas pela Polícia, um homem foi vítima de baleamento e encontrado amarrado e morto na área da Estrada do Abacatal, na comunidade quilombola, no bairro do Aurá, em Ananindeua. Essa vítima ainda não foi identificada. A ocorrência se deu por volta da 1h da madrugada deste sábado.

Outros óbitos

Em outro homicídio, por volta das 3h da madrugada de hoje (7), um homem foi vítima de baleamento e veio a falecer no local do crime, ou seja, na avenida principal do conjunto Panorama XXI, no bairro do Mangueirão. Ele foi identificado como sendo Antônio Carlos do Nascimento, 46 anos, natural do estado de Pernambuco, apelidado de Carlinhho. A Polícia ainda levanta informações sobre quem teria sido o responsável pelo óbito e qual a motivação para o homicídio.

Já na área do Canal Água Cristal com a avenida Júlio César, no bairro da Marambaia, por volta das 3h30, foi verificado outro assassinato. Dois homens em uma motocicleta chegaram até um homem e passaram a efetuar vários disparos na direção dele. Em seguida, os homens fugiram do local. A vítima foi identificada como Keibson Gonçalves Teixeira, de 32 anos de idade.

As investigações sobre esses homicídios estão a cargo da Polícia Civil.

A Redação Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre as ocorrências.