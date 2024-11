Polícia encontra 'supermaconha' dentro de cestas básicas a caminho de Belém

Em operação de fiscalização realizada neste sábado (9), a equipe da Base Fluvial ‘Antônio Lemos’ apreendeu 5 quilos de drogas semelhantes à maconha tipo 'Skank'. O entorpecente estava oculto em cestas básicas a bordo de uma embarcação que partiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém, no Pará. Não há informações sobre se houve prisões na ação.

A ação ocorreu por volta das 7h30 da manhã, quando agentes realizaram uma abordagem preventiva ao ferryboat “San Marino”. Com o apoio do cão farejador Thor, a equipe identificou o material entorpecente em um dos porões da embarcação.

Durante a vistoria, a carga foi localizada em três cestas básicas, que, segundo informações preliminares, seriam entregues em Belém. No decorrer das buscas, os agentes também apreenderam um receptor de sinal pirata de TV e streaming, além de itens falsificados, como tênis e relógios.

A apreensão contribui para o total de 11,5 toneladas de drogas confiscadas desde o início de 2024, reforçando o compromisso do Estado no combate ao tráfico de entorpecentes, conforme destacou o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.