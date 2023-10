Polícia encontra plantação de maconha; mapeamento com drone auxilia nas buscas

A Polícia Militar do Pará conseguiu apreender, na última segunda-feira (09), duas roças de maconha em Viseu, no sudoeste paraense. As informações vieram por meio de denúncia anônima. Os agentes foram ao local e conseguiram flagrar cerca de duas mil plantas.

Segundo a PM, as ervas entorpecentes foram podadas e incineradas. O trabalho foi realizado em conjunto entre o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Dnarc). A Polícia Militar também investigou a área de Santo Antônio do Gurupi, comunidade local.

VEJA MAIS

Inicialmente as equipes utilizaram drones para fazer a varredura na área. Identificada uma possível plantação, os agentes foram ao local e constatou a veracidade as plantações. Uma pequena parte foi apresentada à Delegacia para as devidas medidas legais.